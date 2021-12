In Schmöllner Kirchen-Gemeinderaum eingebrochen

Schmölln. Unbekannte trieben ihr Unwesen am Lindenberg in Schmölln, so dass nunmehr die Polizei ermittelt. In der Nacht zum 2. Dezember öffneten sie gewaltsam zwei Fenster und drei Türen des Gemeinderaumes der Kirche auf.

Dort durchsuchten die Einbrecher das Objekt, stahlen nach derzeitigen Erkenntnissen allerdings nichts. Die Altenburger Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugenunter Tel. 03447 / 4710.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Unfall mit Kettenreaktion und großem Schaden in Gera

Auto durchbricht Gartenzaun - Autoknacker und Moped-Diebe im Kreis unterwegs

Mann aus Altenburg bringt seine Oma um: „Ich dachte, dass sie der Teufel ist“