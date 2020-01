In Sheffield und vor dem Fernseher angestoßen

Der Jahreswechsel ist nicht nur für gute Vorsätze gut, sondern stets auch eine Zeit des Rückblicks. Vor 30 Jahren begann für die Bürger der damaligen DDR ein besonders aufregendes Jahr. Alles befand sich im Umbruch, Gewissheiten gab es so gut wie keine. Wir haben darum Menschen aus der Region gefragt, wie sie den Jahreswechsel 1989/90 erlebt haben.

Anthony Lowe, deutsch-englischer Künstler mit Wohnsitz in Zürchau:

Wir haben den Jahreswechsel in meinem Elternhaus in Sheffield gefeiert. Kurz zuvor war ich Dozent an einer Kunstschule in Cheltenham geworden, nachdem ich ein Stipendium in Leipzig beendet hatte. Ich erinnere mich noch daran, dass alles im Umbruch war. Alles hat sich geändert, das war Wahnsinn.

Über den Jahreswechsel hatte ich viele Freunde aus London und ein paar Besucher aus der DDR, wo ich kurz zuvor eine eindrucksvolle Zeit erlebt habe. Auch wenn es das alte Klischee bestätigt: ich musste die Obstschalen fast stündlich auffüllen, die Trauben und Apfelsinen waren ständig alle. Normalerweise wurden die den ganzen Abend nicht leer. Die Stimmung war sehr heiter.

Einer meiner Besucher wollte auch Thüringer Klöße machen, darum haben wir noch schnell einen 20-Kilo-Sack Kartoffeln gekauft. Die kamen dann in die Waschmaschine meiner Mutter, im Schleuderprogramm, das aber viel stärker war als das der ostdeutschen Maschinen. Am Ende war die Kartoffelmasse wie ein schwarzes Loch zusammengeschrumpft. Es reichte nur für einen Kloß pro Mann, der dafür aber richtig satt gemacht hat.

Meine Besucher aus der DDR kamen in einem hellorangenen Trabant angereist, nach Neujahr haben wir noch gemeinsam eine große Rundfahrt durch England gemacht. Allerdings gab es an den Tankstellen nirgendwo Zweitakter-Gemisch, so dass man immer nach Augenmaß Öl nachgießen musste. Das hat die Briten beeindruckt.



Holger Runge, Leiter der Musikschule in Schmölln Foto: Jana Borath

Holger Runge, Musiklehrer aus Gößnitz:

Meine Frau und ich waren zuhause und haben uns an das Baby gewöhnt. Mein erster Sohn ist am 4. November 1989 geboren, darum war alles neu und aufregend. Wir haben bestimmt angestoßen, aber ich habe daran keine Erinnerung.

Weil es eine Risikoschwangerschaft war, lag meine Frau schon lange vor der Geburt im Klinikum in Zwickau. Ich erinnere mich noch, dass es manchmal schwer war, dorthin durchzukommen, wegen der Montagsdemonstrationen. Im Fernsehen habe ich aber ganz genau verfolgt, was passierte. Ich hätte Silvester auch gerne am Brandenburger Tor gefeiert und meine Verwandten in Ostberlin besucht. Wichtig war uns aber vor allem, dass unser Kind gesund ist, dafür sind wir sehr dankbar.