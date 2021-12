In sozialen Netzwerken auf Personalsuche für Impfstelle Schmölln

Ralf Plötner (Linke) will sich für die Impfstelle in Schmölln einsetzen.

Schmölln. Der Linke-Kreistagsfraktionschef Ralf Plötner will helfen, die Corona-Impfstelle in Schmölln zu erhalten.

Zu der aktuellen Situation der Impfstelle in Schmölln und den Verlautbarungen aus dem Landratsamt meldet sich Ralf Plötner, Vorsitzender der Linken-Kreistagsfraktion, zu Wort: „Um eine drohende Schließung der Impfstelle in Schmölln zu verhindern, bin ich bereits letzte Woche aktiv geworden. Es fehlt bei der Impfstelle in Schmölln nicht am medizinischen Personal, sondern am Impfstellenmanagement und an sogenannten Check-in-Hilfen.“

Zahlreiche Rückmeldungen

Er habe in den sozialen Medien und in seinen Netzwerken auf die offenen Stellen hingewiesen und um Hinweise gebeten, wer für diese infrage kommt. „Es gab erfreulich viele Rückmeldungen, welche ich der Kassenärztlichen Vereinigung weitergereicht habe. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Impfstelle weiter betreiben können.“ so Plötner.

Besonders ärgert er sich über die Öffentlichkeitsarbeit durch Landrat Uwe Melzer (CDU). Dieser hatte in einer Pressemitteilung behauptet, dass die Impfstelle in Schmölln bereits am 14. Dezember schließen soll. Die bisherige Planung mit einer möglichen Schließung war allerdings für den 23. Dezember vorgesehen.

„Der Landrat sollte sich lieber vorher richtig informieren, bevor er bei diesem sensiblen Thema die Menschen verunsichert“, so Plötner abschließend.