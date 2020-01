In Thonhausen mit Seil und Säge in der Baumkrone unterwegs

In gut 30 Meter Höhe ist hier André Fanke vom gleichnamigen Baumservice aus Großenstein unterwegs. Er und seine Berufskollege Martin Kurkowsky tragen eine sehr hohe Eiche in Thonhausen ab, die dort direkt neben einem Wohnhaus steht. Mehrfach schon waren Äste des Baumes auf das Hausdach gefallen. Kurkowsky und Franke gehören zu jenen, die mit spezieller Seilklettertechnik in hohen Bäumen unterwegs sind und dort Sägearbeiten verrichten können. Die Arbeiten gestern in Thonhausen gehören laut Kurkowsky, der in Thonhausen lebt, zu den anspruchsvolleren seiner Zunft und nahmen gut sechs Stunden Zeit in Anspruch. Vor Ort war auch ein Kran der Firma Kran Lorenz Nöbdenitz, mit dessen Hilfe die großen Äste aus luftiger Höhe sicher zu Boden transportiert werden konnten.