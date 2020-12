In Thonhausen soll ein neuer Spielplatz gebaut werden

Thonhausen. „Es ist nicht nur Corona passiert. Wir haben in diesem Jahr fast alles geschafft, was wir uns vorgenommen haben“, sagt ein stolzer Thonhausener Bürgermeister André Hupfer (parteilos). Froh ist er, dass die Großbaustelle Sandberg hinter ihm liegt. Dort hat die Gemeinde allein in diesem Jahr 475.000 Euro investiert. Zwar waren nicht alle Kosten förderfähig, dennoch habe es für den förderfähigen Betrag einen 75-Prozent-Zuschuss gegeben. „Das Pflaster am Sandberg war noch von 1965, die Ränder waren abgefahren, die Rollgeräusche laut. Jetzt ist es ein schönes, ruhiges Fahren“, freut sich Hupfer.

In neue Bauhof-Technik investiert

Knapp 20.000 Euro wurden in die Erneuerung der Zufahrt zum Bauhof, vorher „halb Schotter, halb Dreck“, investiert. Über 71.000 Euro hat die Anschaffung eines Traktors für den Bauhof gekostet. „2019 hatten wir das Fahrzeug angemietet und uns jetzt zum Kauf entschlossen, weil wir es brauchen“, erklärt das Gemeindeoberhaupt. Schneefräse für 500 Euro und Freischneider für 750 Euro gab es in diesem Jahr zudem für den Bauhof.

Zurückgebaut wurde der Spielhügel mit Rutsche und Tunnel. Der sei gut genutzt worden, aber schon in die Jahre gekommen. Eine grundhafte Sanierung hätte angestanden. Deshalb hat man entscheiden müssen, wie es weiter geht. „Wir wollen nun einen neuen Spielplatz bauen an derselben Stelle“, verrät André Hupfer.

Digitale Funktechnik für die Feuerwehr

8800 Euro hat die digitale Funktechnik gekostet, die für die freiwillige Feuerwehr angeschafft wurde. Damit sei man auf dem aktuellen Stand. In der Einsatzabteilung der Wehr gibt es derzeit 23 Aktive, die Jugendfeuerwehr ist mit zehn Kindern gut besetzt, freut sich der Bürgermeister.

Dringend notwendig waren auch die Bankettarbeiten an der Umgehungsstraße Schönhaide, für die 6500 Euro in die Hand genommen werden mussten. „Es war dort so schlimm, dass das Wasser nicht einmal mehr richtig abgelaufen ist“, beschreibt Hupfer die Situation vor Beginn der Baumaßnahme.

Die Bauhofmitarbeiter werden, sofern es das Wetter zulässt, nun die verwitterten Bohlen der Radwegbrücke nach Mannichswalde austauschen. 1350 Euro hat der neue Belag aus Eiche gekostet.

Auch mit dem Umrüsten der Straßenbeleuchtung auf LED ist man in der 550-Seelen-Gemeinde in diesem Jahr weiter gekommen. 1000 Euro wurden dafür ausgegeben.

André Hupfer bedauert, dass in diesem Jahr eine wichtige Maßnahme nicht umgesetzt werden konnte. „Wir hätten die Oberflächen der Straßen behandeln lassen müssen. Aber das Geld hat nicht gereicht.“ Dafür sollen nun Angebote eingeholt werden.

Für 2021 ist eine feste Planung kaum möglich

Problem sei jedoch, dass der Bürgermeister für das kommende Jahr nicht so recht planen könne. Es gebe zu viele Unwägbarkeiten. So könne er nicht voraussagen, wie sich – auch mit Blick auf Corona – die Gewerbesteuereinnahmen entwickeln werden. Zudem sei es das erste Jahr, in dem Thonhausen keine Landesmittel bekomme, weil sich die Gewerbesteuereinnahmen des Dorfes so gut entwickelt hätten. „Es gab ja ohnehin immer weniger Geld vom Land. Vor 15 Jahren haben wir noch 225.000 Euro bekommen, am Ende waren es nur noch 40.000 Euro“, so Hupfer, der wegen geänderter Betreuungsschlüssel mehr Erzieher für den Kindergarten einstellen muss. Darüber hinaus müsse mehr Kreis- und Schulumlage gezahlt werden. „Da wird die Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters ganz schnell zum Schmerzensgeld“, sagt André Hupfer mit Blick auf die aktuelle Situation.