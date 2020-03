Indu-Sol Schmölln setzt auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Wie können Sie und Ihr Unternehmen jene Mitarbeiter unterstützen, die für die kommenden Wochen eine Betreuung für ihre Kinder organisieren müssen?

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollte stets gewährleistet bleiben. Indu-Sol hat daher festgelegt, dass Mitarbeiter, die wegen der notwendigen Betreuung ihrer Kinder nicht zur Arbeit erscheinen können, unter Fortzahlung ihres Gehaltes für die erforderlichen Tage von der Arbeit freigestellt werden. Diese Festlegung gilt bis 31. März. Für die Zeit danach wird es weitere Entscheidungen geben.

Wie geht Indu-Sol mit Mitarbeitern um, die von einer Dienstreise aus Risikogebieten zurückkehren?

Mitarbeiter, die aus beruflichen wie auch privaten Gründen in Risikogebieten verweilten, bleiben grundsätzlich zwei Wochen zu Hause, um eventuelle Symptome abzuwarten. Anschließend wird geprüft, ob eine Home-Office-Tätigkeit möglich und sinnvoll ist. Betriebswirtschaftlich wichtige Abteilungen sind isoliert und mit Notfallplänen ausgestattet, welche eine Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit auch im Quarantäne erlauben. Dabei geht es um die Annahme von Bestellungen, das Schreiben von Angeboten, das Ausliefern von Ware, Rechnungen schreiben oder allgemeine Buchhaltung. So wurde für alle Anlieferungen in unserem Versand-und Lagerhaus eine Schleuse errichtet.

Wie wird Ihr Unternehmen in den nächsten Wochen seine internationale Tätigkeiten organisieren und aufrecht erhalten?

Wir rechnen damit, dass weder national noch international nennenswerte Tätigkeiten außerhalb von Schmölln in den nächsten Wochen möglich sein werden. Diese sind teilweise schon jetzt nicht mehr möglich. Zahlreiche unserer außenvertrieblichen Termine bei industriellen Automatisierungsunternehmen wurden beispielsweise in den vergangenen zwei Wochen aufgrund gesundheitlicher Vorkehrungen abgesagt. Wir werden für die nächsten 14 Tage Aufträge bearbeiten und ausführen. Über kurz oder lang zeichnet sich ab, dass wir die Zeit bis sich wieder Normalität einstellt, mit Hilfe von Kurzarbeit überbrücken.