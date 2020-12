Infektionszahl und Inzidenz im Altenburger Land gesunken

Altenburg 80 Menschen mit Covid-19-Erkrankung in stationärer Behandlung

Altenburg. Gute und schlechte Nachrichten aus dem Gesundheitsamt des Landkreises Altenburger Land. Während der Inzidenzwert sowie die Zahl positiver Coronafälle innerhalb von 24 Stunden gesunken sind, hat sich die Zahl der stationären Behandlungen erhöht.

Elf neue Covid-19-Fälle meldet die Kreisbehörde am Dienstag. Damit sank die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner auf 497,8. Dem gegenüber stehen 117 Menschen, die seit Dienstag als genesen gelten.

Unterdessen hat sich die Zahl derer, die mit der Virusinfektion stationär behandelt werden müssen, auf 80 erhöht. Wie das Landratsamt in Altenburg weiter mitteilt, hat sich in den bisher bekannten Einrichtungen das Infektionsgeschehen nicht verändert. Nur im Altenburger Pflegeheim "Schlossblick" erhöhte sich die Zahl der Infizierten von Montag auf Dienstag von 16 auf 17. Neuinfektionen in weiteren Einrichtungen im Altenburger Land gibt es laut Landratsamt aktuell nicht.

In der Kontaktpersonennachverfolgung arbeiten aktuell 57 Beschäftigte.