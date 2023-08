Info-Veranstaltung gegen Rechts in Altenburg

Schon bei einer Kundgebungen am 17. Juni in Gera zeigte das Aktionsbündnis Gera gegen Rechts deutlich, was es von Björn Höcke und der AfD hält. In Altenburg soll es dagegen geradezu sachlich zugehen.

Das „Aktionsbündnis Gera gegen Rechts“ organisiert in Ostthüringen gemeinsam mit der Berliner Initiative „Aufstehen gegen Rassismus“ unter dem Motto „Björn Höcke ist ein Nazi“ eine Info-Tour in fünf Ostthüringer Städten, darunter auch in Altenburg.

Björn Höcke übe so viel Macht aus wie nie zuvor, sagen die Veranstalter. Spätestens seit dem AfD-Bundesparteitag 2022 in Riesa sei klar: Die AfD stehe kurz vor dem Übergang zur offen nationalsozialistischen Massenpartei — mit Höcke als ihrem „Führer“ und seinem weit verzweigten Netzwerk an Nazikadern innerhalb wie außerhalb der Partei samt deren Zeitschriften, Denkfabriken und gewaltbereiten „Bürgerwehren“. Und nicht zuletzt mit mehreren Millionen Wählern und Wählerinnen, warnen die Verantwortlichen.

Widerstand organisieren

Höckes Ziel sei ein Systemwechsel und die Errichtung einer faschistischen Diktatur durch die Zerschlagung demokratischer Errungenschaften mittels einer faschistischen Straßenbewegung, heißt es in einer Pressemitteilung weiter. Mit Pegida und Querdenken bis hin zu Reichsbürgern und Freien Sachsen arbeiteten Höcke und sein Netzwerk am Aufbau und der Radikalisierung einer Bewegung, die bereits jetzt gegen Geflüchtetenunterkünfte und Kommunalparlamente marschiere – einer Bewegung, die jederzeit mobilisiert werden könne, betont das „Aktionsbündnis gegen Rechts Gera“. Das zeigten die fast 10.000 Zuhörer, die Höcke und seiner „nazistischen Grundsatzrede“ am 3. Oktober 2022 in Gera begeistert zujubelten, sind die Aktivistinnen und Aktivisten überzeugt.

Noch sei Höckes AfD nicht an der Macht. Doch übe sie nicht erst Macht aus, wenn sie Mehrheiten bei Wahlen erziele, sondern auch schon, wenn es keinen organisierten Widerstand mehr gegen sie gebe, heißt es in der Mitteilung weiter.

Info-Veranstaltung liefert Argumentationshilfen

Die Info-Veranstaltung an diesem Freitag in Altenburg wird angeboten, um sich Argumente und Hintergrundwissen zu Höckes Rolle innerhalb und außerhalb der AfD anzueignen. Dabei wird detailliert auf Höckes Ideologie, seine politischen Methoden und seine Strategie eingegangen. Es werden Argumente dafür geliefert, dass Björn Höcke die Faschisierung der AfD maßgeblich vorangetrieben hat und es wird sein rechtes Netzwerk – auch über die Parteigrenzen der AfD hinaus – beleuchtet.

Im Anschluss an den Vortrag gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen, in die Diskussion zu kommen und sich zu vernetzen. Außerdem wird es Info-Material und Tipps geben, wie man sich vor Ort gegen die AfD organisieren kann.

In Altenburg findet die Veranstaltung am Freitag, 25. August, um 18 Uhr im Büro „Die Linke“, Moritzstraße 4 (Eingang Topfmarkt), statt. Die Dauer des Vortrags beträgt etwa 1,5 Stunden mit anschließender Diskussion.