Inselzoo bleibt geöffnet

In dieser Woche ist in Thüringen eine neue Sonderverordnung in Kraft getreten, um die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus einzudämmen. Welche Folgen hat das für die städtischen Einrichtungen in Altenburg?

Der Besuch von Stadtbibliothek, Inselzoo und Stadtarchiv bleibt weiterhin zu den bekannten Öffnungszeiten möglich, heißt es aus der Stadtverwaltung.

In allen städtischen Einrichtungen gilt das Abstandsgebot von mindestens anderthalb Metern. Um die Einhaltung zu ermöglichen, dürfen sich im Inselzoo zur selben Zeit höchstens 100 Personen aufhalten, in der Bibliothek 20.

Das Vivarium im Altenburger Inselzoo muss allerdings geschlossen bleiben.

Persönliche Kontakte vermeiden

Da sich im Altenburger Stadtarchiv nicht mehr als ein Besucher aufhalten kann, ist dort eine telefonische Anmeldung unbedingt unter Telefon 03447/57 90 62.

Die Kommunikation mit den städtischen Ämtern soll weiterhin vorzugsweise telefonisch, postalisch oder per E-Mail erfolgen, die persönliche Kontaktaufnahme soll vermieden werden. Individuelle Terminabsprachen sind wie gehabt weiterhin möglich.

Übersicht der Öffnungszeiten: Inselzoo: täglich von 9 bis 16 Uhr, letzter Einlass 15.30 Uhr. Maximale Besucherzahl: 100.

Stadtbibliothek, (Lindenaustraße 14): Montag: 12 bis 18 Uhr, Dienstag: 12 bis 18 Uhr, Mittwoch: geschlossen, Donnerstag: 12 bis 18 Uhr, Freitag: 10 bis 16 Uhr. Maximale Besucherzahl in der Bücherei: 20.