Interkulturelles Straßenfest 2.0 zum Feiertag in Schmölln

Schmölln. In der Schmöllner Gartenstraße wird am 3. Oktober wieder zum Gartenfest eingeladen.

Am 3. Oktober geht das interkulturelle Straßenfest unter der Leitung der Initiative Straßenfest in der Schmöllner Gartenstraße in die zweite Runde.

„Grundsätzlich gibt es das interkulturelle Straßenfest ja in Schmölln schon immer, das hat zehn Jahre lang die Diakonie gemacht. Dann hieß es letztes Jahr, dass es die Diakonie nicht mehr schafft, dann haben wir das übernommen, weil es einfach ein sehr wichtiges Fest ist. Wir haben uns den Heimat- und Verschönerungsverein dazu geholt. Letztes Jahr war dann die Rückmeldung so gut, dass wir dieses Jahr umso lieber weitermachen“, berichtet Patrick Wagner von der Schmöllner Initiative Straßenfest. „Die Schmöllner Gartenstraße ist ein guter Dreh- und Angelpunkt für dieses große Familientreffen. Wichtig ist vor allem der Kontakt untereinander.“

Eintritt ist frei, Spenden willkommen

Das Fest ist für alle gedacht, die offen für alle Gruppen von Menschen sind. Vor Ort sind dann verschiedene Akteure aus dem Altenburger Land, wie beispielsweise der Verein Fack oder das Agathe-Projekt. „Wir haben dieses Jahr das Motto ‘Spiel mit’. Man kann sich einfach treiben lassen“, so Wagner. „Um 13.30 Uhr ist dann am 3. Oktober die Eröffnung geplant. Es wird zunächst einen Gottesdienst im Seniorenheim geben. Um 14 Uhr ist die offizielle Eröffnung durch den Bürgermeister und den Landrat.“

Alles vor Ort ist frei, über Spenden wird sich gefreut. „Aber nur, wer geben kann und möchte“, so Wagner. „Und es wird einen Büchertauschtisch geben.“