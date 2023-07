Internationale Ballettfestwoche in Gera

Altenburg/Gera. Das Theater Altenburg Gera kündigt ein besonderes Projekt mit ukrainischen Tänzern an.

Nach einer pandemiebedingten Unterbrechung freut sich das Theater Altenburg Gera, das derzeit in der Spielzeitpause ist, dieses Jahr vom 30. September bis 8. Oktober wieder eine Internationale Ballettfestwoche mit nationalen und internationalen Gästen in Gera durchführen zu können.

Das Thüringer Staatsballett öffnet für die Festwoche die Türen für ein besonderes Projekt mit ukrainischen Tänzern. Der Choreograf Maciej Kuzminski kreiert mit „Every Minute Motherland“ eine Tanzperformence als Reaktion auf den russischen Angriff in der Ukraine und die darauffolgende Flüchtlingskrise.

Mit Rahmenprogramm ergänzt

Aus Frankreich werden das Malandain Ballet Biarritz begrüßt sowie das Badische Staatsballett aus Karlsruhe.

Zusätzlich zu den Aufführungen wird die Ballettfestwoche durch ein unterhaltsames Rahmenprogramm bereichert. Vorgesehen sind Podiumsdiskussionen, themenbezogene Lesungen, Ausstellungen und Performances sowie ein öffentliches Balletttraining des Thüringer Staatsballetts.

In der neuen Reihe „Aus der Werkstatt“ bekommen Tänzer in der kommenden Saison die Chance, sich abseits des regulären Spielplans künstlerisch auszuprobieren. In einer eigenen Choreografie von Eleve Marc Castillio Bianco erarbeiten die Eleven einen großen Klassiker des Balletts: „Der Nussknacker – Clara und die Kristallkugel“.