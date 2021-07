Die Trost-Orgel in Altenburg.

Internationaler Star tritt in Altenburg auf

Altenburg. Markus Stepanek spielt an der Trost-Orgel.

Mit Markus Stepanek aus Salzburg gastiert beim nächsten Konzert an der Trost-Orgel am Samstag, 17. Juli, 17 Uhr, erneut ein renommierter internationaler Organist in Altenburg. Salzburger Flair bestimmt sein Konzertprogramm, denn Werke von Wolfgang Amedeus Mozart und auch von Ludwig van Beethoven werden zur Aufführung gelangen, heißt es.

Seit mehr als 25 Jahren ist Stepanek Organist an der Franziskanerkirche Salzburg. Eine rege Konzerttätigkeit führt ihn nicht nur in verschiedene Regionen seiner Heimat Österreich, sondern auch nach Deutschland, Italien, Dänemark, in die Niederlande und nach Russland.

Mehrmals konnten ihn die Salzburger Festspiele als Organist für Opernaufführungen gewinnen: unter anderem für Charles Gounods „Romeo et Juliette“ mit dem Mozarteum-Orchester unter der Leitung von Yannick Nezet-Seguin oder für Bernd Alois Zimmermans „Die Soldaten“ mit den Wiener Philharmonikern unter Dirigent Ingo Metzmacher.

Konzert auf 80 Besucher begrenzt

Stepaneks besonderes Interesse gilt der neuen Orgelmusik. So arbeitet er schon seit vielen Jahren mit dem Creativen Centrum Wien zusammen und bringt immer wieder neu komponierte Orgelmusik im In- und Ausland zur Uraufführung. Auch eigene Kompositionen konnten erfolgreich zur Aufführung gelangen, darunter Lieder für Singstimme und Klavier, interpretiert von Angelika Kirchschlager und Eduard Kutrowatz beim Liszt-Festival in Raiding.

Seit einigen Jahren leitet Stepanek zusammen mit Bernhard Gfrerer die Internationalen Sommerkonzerte in der Franziskanerkirche Salzburg.

Das Konzert sei auf 80 Besucher begrenzt. Eintrittskarten seien im Vorverkauf an der Museumskasse des Residenzschlosses und online unter www.altenburg-travel zu erwerben. Für eventuelle Restkarten öffne die Konzertkasse 16 Uhr an der Schlosskirche.