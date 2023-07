Internationales Sommerorgelkonzert in Altenburg

Altenburg. Zita Nauratyill konzertiert „nach italienischem Gusto“ an der Trost-Orgel.

Am Samstag, 15. Juli, um 17 Uhr, ist die Orgelvirtuosin und Hochschullehrerin Zita Nauratyill (Wien) an der Trost-Orgel des Altenburger Residenzschlosses zu hören. Unter dem Motto „a gusto italiano“ spielt sie Werke von Vivaldi, Bach, Krebs, Frescobaldi und Kerll.

Die ungarische Organistin Zita Nauratyill machte in den letzten Jahren immer wieder mit Wettbewerbserfolgen von sich reden. So trat sie etwa als Finalistin beim internationalen Orgelwettbewerb in St. Albans (Vereinigtes König-­ reich) in Erscheinung, wo sie mit dem Spezialpreis ausgezeichnet wurde. Sie hat bereits in den meisten europäischen Ländern sowie im Libanon konzertiert.

Seit 2021 leitet sie eine Orgelklasse an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, außerdem hat sie einen Lehrauftrag an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig inne.

„…a gusto italiano“ ist das Programm überschrieben, das die kammermusikalischen Facetten der Trost-Orgel aufs Trefflichste darstelle. Bachs „Italienisches Konzert“ ist ebenso zu hören wie Kerlls Capriccio über den Kuckucksruf oder Krebs‘ in Altenburg entstandene „Fantasia a gusto italiano“.

Tickets für das Konzert gibt es an der Museumskasse und in der Tourismusinformation Altenburger Land, Markt 10.