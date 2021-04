Inzidenz im Altenburger Land leicht gesunken

Altenburg. Mehr als 1000 Menschen sind aktuell in Quarantäne. Die Bundeswehr unterstützt unter anderem in Impfstellen und im Testzentrum.

Die 7-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch, 21. April, erstmals seit dem 17. März wieder unter den Wert 200 gesunken im Altenburger Land und liegt bei 192,4. Das Gesundheitsamt verzeichnete 18 Neuinfektionen, teilte eine Sprecherin der Kreisbehörde mit.

Von Neuinfektionen betroffen sind auch wieder verschiedene Einrichtungen. Im Pflegeheim Jahnpark Altenburg gibt es einen positiven Fall in der Mitarbeiterschaft. In der Regelschule „Am Eichberg“ Schmölln wurde ein Kind positiv getestet, in der Grundschule Windischleuba eine Lehrkraft. Ebenfalls wurde bei einem Kind in der Kita „Waldhäuschen“ Lödla eine Infektion festgestellt.

Bundeswehr unterstützt in Impfstellen und im Testzentrum

Der betroffene Personenkreis befindet sich in Quarantäne. Insgesamt befinden sich im Landkreis Altenburger Land am Mittwoch 1069 Menschen in einer vom Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne.

Unterstützung bei der Pandemiebekämpfung im Altenburger Land leistet weiterhin die Bundeswehr. Aktuell sind 17 Soldaten im Einsatz: zwei in der Impfstelle Schmölln, die vom IT-Bataillon Erfurt kommen sowie sieben Soldaten im Corona-Testzentrum Hospitalplatz Altenburg und acht Soldaten in der Kontaktpersonennachverfolgung, die alle zur 1. Kompanie des Panzerpionierbataillon 701 Gera gehören. Drei Soldaten, die im Testzentrum tätig sind, verfügen über eine Sanitätsausbildung.

Corona-Fallzahlen im Altenburger Land am 21. April 2021:

Infizierte insgesamt: 6094 (+18)



Fälle 7 Tage: 172



Inzidenz: 192,4



Stationär: 26,

davon 6 ITS



Verstorben: 250

