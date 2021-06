Inzidenz im Altenburger Land sinkt unter den Schwellenwert

Altenburg. Mit lediglich vier Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden liegt die 7-Tage-Inzidenz im Altenburger Land am Mittwoch bei 29,1

Damit sinkt der Wert den ersten Tag unter die bedeutsame Schwelle von 35. Nach der am Mittwoch in Kraft getretenen Landesverordnung sind weitere Lockerungen möglich, sofern er an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter dieser Marke bleibt.

Zudem müssen derzeit erstmals in diesem Jahr keine Corona-Patienten stationär im Klinikum behandelt werden. Zu Jahresbeginn waren es noch 79 Patienten.