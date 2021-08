Inzidenz im Altenburger Land wieder unter 20

Altenburg. Elf Kita-Kinder in Quarantäne. Inzidenz im Altenburger Land am Dienstag bei 17,9.

Wie gestern berichtet, mussten in der Kita „Haus der kleinen Füße“ in Nobitz elf Kinder in Quarantäne geschickt werden, nachdem zwei Kinder positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Nun hat sich bei einem dritten Kind ein positiver Befund ergeben. Zwei der drei betroffenen Kinder zeigen leichte Symptome. Es gibt eine bestätigte Neuinfektion im Altenburger Land am Dienstag. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 17,9. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis 6981 Menschen mit Covid-19 infiziert.