Inzidenz im Altenburger Land steigt weiter – Britische Mutante breitet sich aus

Das Gesundheitsamt des Altenburger Landes meldete am Mittwochmittag 57 Neuinfektionen. (Symbolbild)

Altenburg. Amtsarzt appelliert zur Kontaktminimierung über Ostern.

Das Gesundheitsamt des Altenburger Landes meldete am Mittwochmittag 57 Neuinfektionen, die sich über das Kreisgebiet verteilen. Die Zahl der Infizierten seit Pandemiebeginn erhöht sich damit auf 5508, die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 256,2 an.

Sorgen bereite laut der Stellungnahme des Landratsamtes der sprunghafte Anstieg der Mutationen, speziell der britischen Variante. Bis Mittwoch seien im Labor 148 Fälle der britischen Mutante nachgewiesen worden – dieser Wert hatte noch sechs Tage zuvor, am 24. März, bei 76 gelegen. Damit haben sich die Nachweise der Mutante binnen kürzester Zeit fast verdoppelt.

Dazu sagte Stefan Dhein, der Amtsarzt des Landkreises: „Diese Variante des Coronavirus, die B.1.1.7 Mutation, ist deutlich ansteckender als der bisherige Typ. Das zeigt auch diese Verdoppelung hier. In Deutschland sind bereits 72 Prozent aller aktuellen Fälle auf diese Mutation zurückzuführen. Hieraus ergibt sich, dass uns Kontaktminimierung, Maske, Händedesinfektion und Abstand weiter begleiten müssen und wir dringend am bevorstehenden Osterfest auf größere Feiern und Zusammenkünfte verzichten sollten. Statt in einem Zimmer mit unseren Verwandten zu sitzen, ist eventuell ein gemeinsamer Osterspaziergang dann die bessere Idee.“

Stationär werden derzeit am Altenburger Klinikum 21 Patienten wegen einer Infektion durch SARS-CoV 2 versorgt, davon sechs intensivmedizinisch.