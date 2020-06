Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jahressonderausstellung im Residenzschloss Altenburg abgesagt

Der Schloss- und Kulturbetrieb Residenzschloss Altenburg verschiebt die Jahressonderausstellung wegen der gegenwärtigen Umstände im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit.

Sämtliche Prozesse vom Leihverkehr über den Ausstellungsaufbau bis hin zur kommunikativen Vermittlungsarbeit unterlägen Einschränkungen, die dem Anliegen und dem besonderen Thema der Ausstellung nicht mehr gerecht würden, teilte Kulturmanagerin Susanne Stützner mit.

Man bedauere es sehr, diese Entscheidung treffen zu müssen. Erklärtes Ziel sei aber, die Ausstellung auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben. Das Residenzschloss Altenburg verfügt über bedeutsame und seltene Ausstellungsstücke zur Trauer- und Bestattungskultur.

Geplant war, diese Zeugnisse in der Jahressonderausstellung: „Vom Jammertal ins Paradies – Bestattungen und Totengedenken am Altenburger Hof im 17. Jahrhundert“ in den Fokus der Betrachtung zu rücken und somit das Sterben und den Tod pietätvoll in einer Ausstellung zu thematisieren.

Die Thematik sollte sowohl im Goldsaal als auch in der Fürstengruft der Schlosskirche und den darin platzierten Särgen eindrucksvoll visualisiert werden. Hier fanden von 1652 bis ins 19. Jahrhundert fürstliche Persönlichkeiten ihre letzte Ruhestätte.