Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt beim Benefizkonzert in Altenburg.

James-Bond-Lieder im „Goldenen Pflug“ in Altenburg

Altenburg. Mit einem abwechslungsreichen Programm begeisterte das Luftwaffenmusikkorps Erfurt.

Zünftige Militärmusik wie Radetzky- und Jägermarsch, aber auch weltbekannte Melodien aus dem „Weißen Rössl“ oder den James-Bond-Filmen, mitreißende südamerikanische Mambo-Rhythmen und filigranes Xylophon-Spiel: Mit einem abwechslungsreichen Programm begeisterte das Luftwaffenmusikkorps Erfurt gestern Nachmittag seine Gäste im „Goldenen Pflug“ in Altenburg. Das von der Stadt unterstützte Benefizkonzert ist für die Spendenaktion „Thüringen hilft“ unserer Zeitung gedacht, die Thüringern in Not beisteht.