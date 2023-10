Jax Hollow kommt nach Schmölln

Schmölln. Energetischer Rock aus den USA ist im Music-Club zu erleben

Jax Hollow ist eine versierte Gitarristin und Songschreiberin aus Los Angeles erstmals mit ihrer Band auf Deutschlandtournee unterwegs. Am Donnerstag, 9. November, ist sie live im Music-Club Schmölln zu erleben.

Bei uns noch reichlich unbekannt, ist man in den USA längst auf sie aufmerksam geworden. Als eine der seltenen weiblichen Absolventen der Gitarrenschule der renommierten Berklee School of Music wurde ihr Debütalbum von keinem geringeren als Michael Wagener produziert, der schon für Bands wie Metallica, Ozzy Osbourne, Skid Row und Janet Jackson tätig war. So begeisterte sie mit ihrem Debütalbum „Underdog Anthems“ Publikum und Kritiker gleichermaßen.

Eine Mischung aus Rock, Blues, Country und Americana

Ihren Stil könnte man als einen energetischen Mix aus Rock, Blues, Country und Americana bezeichnen, der aber immer wieder ihre Liebe zu den großen Gitarrenhelden des Rock durchscheinen lässt und bei ihren mitreißenden Solis eine explosive Dynamik zu erzeugen vermag. Es ist, laut Kritikern, eine sympathische Sängerin mit einer durchdringenden Stimme, die da nach Schmölln kommt.

Zusammengefasst:Das Konzert von Jax Hollow ist amDonnerstag, 9. November, um 21 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) im Music-Club zu erleben.Aufgrund eventuell starker Nachfrage und begrenzter Platzkapazität empfiehlt es sich der Onlineverkauf über: www.musicclub-sln.deVorschau:Pugsley Buzzard & The Swamp Orchestra (AUS/ D) spielen dann am Samstag, 18. November, um 20 Uhr. Einlass ist ab 19.30 Uhrzu hören sind Blues, Swing und Boogie.