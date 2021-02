Jeder hat sein Steckenpferd

Experten gibt es bekanntlich für vieles: Fachmänner und -frauen für Immobilien, Kochen oder Reisen. Seit einigen Jahren gibt es im Internet auch viele selbst ernannte Experten, die vielleicht nicht einmal einer Journalistin für Kaffee über den Weg trauen würden. Für einige von diesen geht es ganz nach dem Motto: Ich habe eine Meinung und die ist auch die richtige. Es scheint eine Angst herum zu gehen, dem Wort von Frauen und Männern Glauben zu schenken, die etwas von ihrem Fach verstehen. Trauen die Menschen nur noch ihrem eigenen Wort über dem Weg? Nun ist das Thema Kaffee nichts hoch dramatisch Bewegendes. Bei der Frage, ob ganz normaler Papier-Kaffeefilter oder geriffelter Designerfilter aus Japan, werden sich wohl nicht die Geister scheiden. Dennoch wird es für die noch so belanglosesten Themen selbst erkorene Wahrheitsverkünder geben. Hauptsache: Eine eigene Meinung haben und diese natürlich mitteilen. Komme was wolle. Das Internet hat es uns einfach gemacht unser Wissen – leider oft nur Halb- und Falschwissen – dem Massenpublikum im Internet Kund zu tun. Das Wissen des Fachmanns wird heutzutage hingegen umso gern angezweifelt – auch einfach, weil es so schön einfach geworden ist. In unserer heutigen, mehr als komplizierten Welt sind wir jedoch umso mehr darauf auf Hintergrundwissen von Experten angewiesen. Nur so finden wir uns noch zurecht. Letzen Endes möchte doch jeder einfach einmal Fachmann für etwas sein. Der Trost dabei: jeder hat ein Thema als Steckenpferd und kann voll uns ganz darin aufgehen.