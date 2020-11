Jeder Mensch ist eines Wortes wert

Carsten Riedel in der Trauerhalle auf dem Friedhof in Gößnitz.

Gößnitz. Der in Gößnitz wirkende Trauerredner Carsten Riedel informiert über einen anspruchsvollen und verantwortungsvollen Beruf

Der Empfang von Carsten Riedel an der Gößnitzer Trauerhalle ist offen und herzlich. Der selbstständige Trauerredner strahlt Ruhe und Besonnenheit aus, für die sicher viele seiner Trauergäste in der schweren Phase des Abschieds dankbar sind. Doch Carsten Riedel hält nicht nur Trauerreden, sondern bildet auch Trauerredner aus. Ein deutliches Kontrastprogramm stellen Hochzeiten und Showprogramme dar, die Riedel veranstaltet. Der gebürtige Vogtländer spricht über die verantwortungsvolle Aufgabe als Trauerredner und wie Trauer, Show und der schönste Tag es Jahres für ihn in Einklang zu bringen sind.