Jeder Tag zählt

Rositz Andreas Bayer über Einsamkeit in Zeiten von Corona

Es ist einer der betrüblichsten Aspekte dieser Pandemie: Die Vereinsamung in sämtlichen Lebensbereichen nimmt schwer erträgliche Ausmaße an. Bewohner von Alten- und Pflegeheimen dürfen, wenn überhaupt, nur wenige Minuten am Tag Besuch empfangen. Bei Beerdigungen können gerade einmal die engsten Familienmitglieder anwesend sein. Gesten des Beileids und der Aufmunterung sind weitgehend untersagt.

Damit konnten und wollten sich die Weggefährten des überaus verdienten Feuerwehrmannes Uwe Kaphahn nicht abfinden. Mit viel Empathie, Verstand und dem nötigen Augenmaß wurde hier ein Weg gefunden, um dem Ehrenvorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes die letzte Ehre zu erweisen, ohne die strengen Auflagen zu verletzen. Das ist äußerst löblich und verdient Nachahmung.

Leider wird es nicht möglich sein, allen in Zeiten der Pandemie Verstorbenen ein ähnlich würdiges Gedenken zu erlauben. Daher sollte sich Jede und Jeder nach Kräften bemühen, den Kontakt zu den noch lebenden Freunden und Verwandten auch ohne Besuch intensiver zu gestalten. Denn Covid-19 lehrt uns, dass es auf jeden Tag ankommt.