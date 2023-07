Jörg Neuhäuser zeigt Schmöllnern seine künstlerische Welt

Schmölln. Der Geraer stellt aktuell in der Rathausgalerie der Knopfstadt aus.

Es ist ein paar Jahre her, als Jörg Neuhäuser in der Schmöllner Rathausgalerie eine Auswahl seiner Arbeiten gezeigt hat. Es schien ihm zu gefallen, weshalb er nun fragte, ob er erneut dort ausstellen darf. Und so sind aktuell einige seiner Bilder in der Knopfstadt zu sehen. „Augenblicke – Momente im Leben“ heißt die Schau, in der Jörg Neuhäuser aus Gera Malereien, Grafiken und Digitaldrucke zeigt und sich mit Lebenssituationen wie „Einsamkeit“, „Scheinbar zweisam“, „Zweisamkeit“ oder „In Gesellschaft“ auseinandersetzt. Der Hobbykünstler will Gefühle der Menschen, die in solchen Lebenssituationen entstehen können, mit Hilfe von Farben und Formen festhalten.

Sehr intensives Hobby

Neuhäuser bezeichnet seine künstlerische Tätigkeit als sehr intensives Hobby. Mal widmet er sich dem eine Stunde am Tag, mal bedeutend mehr, mal weniger. „Ich hab schon als Kind gern gezeichnet“, verrät er.

In den zurückliegenden Jahren hat der 56-Jährige fast ausschließlich mit Acrylfarben gearbeitet, weil die unterschiedlich einsetzbar seien, beispielsweise könne man sie spachteln oder verdünnen. In Schmölln sind aquarellartige Arbeiten zu sehen.

Zehn Originale zeigt er hier, darüber hinaus hat er einige Arbeiten am Computer bearbeitet und zeigt sie als Digitaldrucke. Alle Bilder können gekauft werden.

Die Ideen für die Motive findet Jörg Neuhäuser auf verschiedene Weise. Mal ist es ein Foto, mal fällt ihm beim Recherchieren im Internet etwas ins Auge, das er gern nach seinen Vorstellungen künstlerisch umsetzen möchte. „Auf der Grundlage dieser Basis entstehen dann die Bilder“, erzählt der Geraer.

Die Ausstellung ist bis 18. August in der Schmöllner Rathausgalerie zu sehen.