Johannes Raetz koordiniert Stadtmensch-Festival 2021

Die Stadtmensch-Initiative hat einen neuen Koordinator – für das Stadtmensch-Festival 2021. Der Eventmanager Johannes Raetz setzte sich gegen elf andere Bewerber für die zehnmonatige Projekttätigkeit durch.

Die Stadtmenschen freuen sich, Johannes Raetz in ihren Reihen begrüßen zu können. Raetz bringt umfangreiche Erfahrungen in der Festivaldurchführung mit und ist seit vielen Jahren als Dozent an der Deutsche Pop-Akademie tätig.

Das Stadtmensch-Netzwerk wählte ihn aus einem Dutzend Interessierten aus, die sich aus der Region und umliegenden Städten wie Chemnitz oder Leipzig für die zehnmonatige Projekttätigkeit beworben hatten. „Johannes Raetz hat uns durch sein Erfahrungswissen in der Festivaldurchführung beeindruckt, aber auch durch seine Fähigkeit, sich schnell in unsere komplexen Netzwerkstrukturen einzudenken. Wir freuen uns, mit ihm nun einen Fels in der Brandung für unsere Festivalvorbereitung zu haben”, so Susann Seifert vom Stadtmensch-Projektträger, der Erlebe was geht gGmbH.

Dreitägiges Programm

Das Stadtmensch-Festival findet vom 3. bis 6. Juni statt. Einem Akademietag mit Workshops und Podiumsveranstaltungen zu innovativen Formen der Stadtentwicklung folgen drei Tage Festivalprogramm mit Projekten, die öffentlichen Raum erkunden, gestalten und aus ungewohnten Blickwinkel betrachten. Alle, die mitgestalten möchten, sind bei den Netzwerktreffen willkommen, die immer am dritten Dienstag des Monats um 18 Uhr im Open Lab, Moritzstraße 6, stattfinden. Das nächste Treffen ist am 20. Oktober.