Jubelkonfirmation in Nöbdenitz findet erst im September statt

Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen Gottesdienste und Andachten wieder gefeiert werden. Auch die Kirchgemeinde Nöbdenitz fährt das Leben langsam unter Beachtung aller Vorschriften wieder hoch.

Am Mittwoch, 13. Mai, trifft sich um 19 Uhr der Gemeindekirchenrat in der Kultur- und Bildungswerkstatt. Dort ist am Donnerstag, 14. Mai, um 14 Uhr eine Andacht für Senioren mit Pfarrer Dietmar Wiegand vorgesehen. Am Donnerstag, 21. Mai (Christi Himmelfahrt) wird um 10 Uhr zum Gottesdienst mit Konfirmanden-Vorstellung in den Nöbdenitzer Pfarrhof an der Tausendjährigen Eiche eingeladen.

Gottesdienste an Pfingsten

Weiterhin sind Gottesdienste geplant: Sonntag, 31. Mai (Pfingsten), 13 Uhr Gottesdienst mit Konfirmation in der Kirche Nöbdenitz; Montag, 1. Juni (Pfingsten), 14 Uhr, Kirche Lohma; Donnerstag, 18. Juni, 14 Uhr, Andacht für Senioren in der Kultur- und Bildungswerkstatt; Sonntag, 28. Juni, 14 Uhr, Gottesdienst zu Johanni im Nöbdenitzer Pfarrhof.

Entgegen der Tradition, im Mai oder Juni zur Jubelkonfirmation einzuladen, wird die diesjährige Jubelkonfirmation am 27. September in Verbindung mit dem Erntedankfest in Nöbdenitz organisiert. Bei einigen Jubelkonfirmanden liegen unzutreffende Anschriften vor. Es wäre deshalb schön, wenn sich die Jubelkonfirmanden auch gegenseitig über den Festgottesdienst informieren würden. Sabine Opitz nimmt jederzeit noch Anmeldungen unter 0176/52 31 35 97 entgegen.

Mundschutz bei Veranstaltungen

Zu weiteren Veranstaltungen, die der Gemeindekirchenrat beschließen kann, werden wird per Aushang, in der Presse, im Internet und persönlich informiert. Bitte denken Sie daran, bringen Sie möglichst Ihre Mund-Nasen-Maske mit. Die Mindestabstände gelten auch zur Sitzordnung in den Kirchen. Falls Sie Symptome einer Corona-Erkrankung oder andere Erkältungssymptome aufweisen, dürfen Sie am Gottesdienst nicht teilnehmen.

Kontakt: Pfarrer Dietmar Wiegand: 0171/24 66 70 7 oder 0178/36 70 13 9 (WhatsApp), 034491/8 23 92; Kirchgemeindesekretariat Sabine Opitz: 0176/52 31 35 97 (Montag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr); ehrenamtlicher Geschäftsführer Wolfgang Göthe: 0170/7 73 83 02 oder 034496/6 46 16.