Jugend forscht in Löbichau gestartet

Der Patenbeauftragte der deutschlandweiten Aktion Jugend forscht, Heinz Teichmann, lud zur Eröffnungsveranstaltung des 26. Regionalwettbewerb in die POG Präzisionsoptik Gera GmbH in die Alte Straße 3 in Löbichau ein. POG-Geschäftsführer Jan Schubach begrüßte die Veranstaltungsteilnehmer, zu denen auch Pädagogen wie Martina Pleuse, Leiterin des Roman-Herzog-Gymnasiums Schmölln, und Monika Albert, Lehrerin an der Regelschule Am Eichberg in Schmölln gehörten. Schubach informierte per Videovortrag über sein seit diesem Jahr in Löbichau ansässiges mittelständisches Unternehmen. Das wurde 1991 gegründet, zählt 160 Mitarbeiter und derzeit 19 Auszubildende.

„Zu unseren Aktivitäten zählen unter anderem Schulpartnerschaften, Schülerpraktika, die Zusammenarbeit mit dem Schülerforschungszentrum Gera und die Unterstützung des Regionalwettbewerbs Jugend forscht“, so Schubach. „Hervorragend ist, dass regionale Betriebe die Jugend-forscht-Aktion unterstützen, so auch Einblicke in ihre Betriebe ermöglichen“, sagte nach einem Betriebsrundgang die Gymnasiumsleiterin Pleuse. Seniorchef Manfred Schubach führte eine Gruppe durch die Präzisionsfertigungsräume, die von der Produktion hochwertiger optischer Systeme und Komponente künden, die weltweit in der Medizin-, Laser- und Weltraumtechnik zum Einsatz kommen.

Lehrer Dirk Heyer von der Berufsschule für Gewerbe und Technik ist der Regionalwettbewerbsleiter für Ostthüringen. Er informierte über den Werdegang des 26. Jugend-forscht-Regionalwettbewerbs: „Eine Teilnahmeanmeldung ist bundesweit über die Webseite www.jugend-forscht.de bis zum 30. November möglich. Schüler oder Schülergruppen können unter anderem ihre Projekte zu Hause, in der Schule oder in einer Firma erstellen.“ Auf dem Rechner, mit dem die Anmeldung erfolgt, müssen der Adobe Acrobat Reader und ein Drucker installiert sein. Zudem müssen Anmelder über eine abrufbare E-Mail-Adresse verfügen. Die Onlineanmeldung muss einen Projekttitel, eine Kurzfassung über das Projekt, die Daten aller Teilnehmer wie Anschrift und Geburtsdatum beinhalten. Die fertigen Arbeiten müssen bis zum 15. Januar 2020 als PDF-Dokument in das Wettbewerbsprogramm unter http://wettbewerbsverwaltung.jugend-forscht.de/ hochgeladen werden.

„Am 27. und 28. Februar 2020 werden dann die regionalen Forscherarbeiten im Kulturhaus Rositz präsentiert und verteidigt“, freute sich Heinz Teichmann von der Wirtschaftsvereinigung Altenburger Land, Metropolregion Mitteldeutschland, in der Hoffnung, dass viele Tüftler und Forscher an diesem Wettbewerb teilnehmen.

Neben Thomas Kaiser vom Schülerforschungszentrum Gera war auch der Landesswettbewerbsleiter Rüdiger Eisenbrand mit vor Ort. Der Apoldaer wies darauf hin, dass sich die Teilnehmer des Regionalwettbewerbs für den Landes- bis Bundeswettbewerb qualifizieren können. Am 26. und 27. März 2020 findet die thüringische Landeswettbewerbspräsentation in Jena statt.