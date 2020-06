Das Landratsamt in Altenburg.

Altenburg. Der Jugendhilfeausschuss des Altenburger Landes spricht in seiner nächsten Sitzung über verschiedene Themen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jugendhilfeausschuss des Altenburger Landes tagt

Der Jugendhilfeausschuss des Altenburger Landes kommt am kommenden Donnerstag, 11. Juni, zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Beginn ist um 18 Uhr im Landschaftssaal des Landratsamtes in Altenburg, heißt es in einer Mitteilung.

Laut Tagesordnung soll im öffentlichen Teil die überarbeitete Richtlinie zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen im Rahmen stationärer Hilfen beschlossen werden. Zudem soll die Richtlinie zur Umsetzung des Jugendbudgets des Kreisjugendrings geändert werden.

Außerdem soll über die Fortschreibung der Qualitätsstandards in der Jugendarbeit und Förderschwerpunkte für die Fortschreibung des Jugendhilfeplans gesprochen werden.