Schmöllner Jugendklub soll spätestens im Oktober wieder öffnen

Der Jugendklub Schmölln am Betonwerk in der Crimmitschauer Straße 50 a ist aktuell geschlossen.

Schmölln. Derzeit wird ein Hygienekonzept erarbeitet und das personelle Problem soll in Zusammenarbeit mit „The Base“ gelöst werden.

„Die Öffnung des Jugendklubs wäre dringend. Wir haben dort Billard und Tischtennis gespielt, hatten dort alles“, appelliert einer der Jugendlichen in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses. Der 22-Jährige war Stammgast im städtischen Klub vor der coronabedingten Schließung. Jetzt treffen er und seine Freunde sich am Brauereiteich, was weder ihnen noch den Anwohnern gefällt.