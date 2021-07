Jugendliche in Lucka attackiert - Mann in Altenburg angegriffen

Die Polizei meldet diese Vorfälle aus dem Altenburger Land und sucht nun Zeugen.

Ermittlungen gegen 20-Jährigen wegen Körperverletzung

Sonntagmorgen kamen Polizeibeamte in Lucka, in der Straße Zum Waldblick, zum Einsatz. Bei einer Feierlichkeit kam es dort zuvor gegen 0:30 Uhr / 1 Uhr zur tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen und zwei 15 bzw. 16 Jahre alten Jugendlichen. Die beiden Jugendlichen wurden dabei angegriffen und verletzt. Glücklicherweise war keine medizinische Sofortversorgung notwendig. Der zu Zeitpunkt des Einsatzes bereits geflüchtete Angreifer konnte ergriffen werden. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Mann attackiert und verletzt

Aus ungeklärten Gründen griff ein bislang Unbekannter beim Vorbeigehen einen 34-jährigen Mann an, welcher sich am Samstagabend gegen 21:15 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der Altenburger Albert-Levy-Straße befand. Der Angreifer entfernte sich danach. Der 34-Jährige wurde verletzt, eine sofortige medizinische Versorgung war nicht notwendig. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zum unbekannten Angreifer, welcher russisch sprach, unter Tel. 03447 / 4710 entgegen.

Sitzbank beschädigt

Sachbeschädigung an einer Sitzbank am Hainbergsee bei Meuselwitz meldete am Sonntag eine Passantin. Offenbar in der Nacht zu Sonntag beschädigten Unbekannte die Bank und hinterließen diversen Müll. Die Altenburger Polizei ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 03447 / 4710 entgegen.

