Einige Teilnehmer am Wettbewerb „Jugend rezitiert“ unterhalten sich in einer Pause.

Jugendliche präsentieren sich wortgewaltig

Beim vom Theaterverein Altenburg initiierten 22. Rezitatorenwettbewerb mit 90 Schülern von neun Regelschulen und Gymnasien des Altenburger Landes fand am 10. März in der Aula des Friedrichgymnasiums Altenburg mit 40 Schülern der 9. bis 12. Klassen der Ausscheid statt.

Zur fünfköpfigen Jury zählte neben Friedrich Krause vom Theaterverein auch Holger Bräutigam vom Sponsor Sparkasse Altenburger Land.“

Traumjob Moderator

Aussagekräftig war der Neuntklässler Richard Jäckel vom Friedrichgymnasium mit seiner Rezitation „Meine Stimme“ los, in der es unter anderem hieß: „Und ich kann andere ermutigen und jedem, der es hören will, versichern, dass er gut genug und wertvoll ist.“ Richard gewann den Wettbewerb schon zweimal, absolvierte ein Praktikum am Theater und kann sich gut vorstellen, als Moderator oder TV-Ansager sein Können umzusetzen. Gespannt verfolgten alle Zuhörer die Rezitation „Ich schließe meine Augen“ frei nach Clara Hanitzsch von Neuntklässlerin Julia Rist, die mit klaren Worten überzeugte. Fleißig studierte die Schmöllner Neuntklässlerin Anne Marie Sießmeir sogar noch in der Pause ihren selbst verfassten Text mit dem Titel „Jugend macht“, den sie bestens auf das gleichnamige Wettbewerbsmotto zuschnitt.

Den ersten Platz unter den Klassenstufen 9/10 errang vor Richard Jäckel die Neuntklässlerin Tabea Brühl vom Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz mit einer Rezitation frei nach Wilhelm Buschs Gedicht über das Ehrenamt. Den ersten Platz belegte Natalie Rödel vom Friedrichgymnasium Altenburg.

Celine Steinbock aus Schmölln auf Platz zwei

Bei den Klassenstufen 11/12 belegte Hedwig Schneider vom Spalatingymnasium Altenburg vor Celine Steinbock vom Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln den ersten Platz. Frauke Orlick vom Gymnasium Schmölln wurde Drittplatzierte und ist sicher: „Rezitieren stärkt die Aussagekraft, die für meinen Wunschberuf Gymnasiallehrerin echt sehr nützlich ist.“

Am 11. März erfolgte der Rezitatorenwettbewerb der Klassen 5 bis 8 unter dem Motto „Magie im Zelt – Zirkus, Zauber, Zuckerwatte“.

Die besten Rezitatoren beider Wettbewerbs-Kategorien werden bei einer Gala am 9. Mai im Theaterzelt Altenburg zu hören sein.