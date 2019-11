Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

June Cocó auf „Lovers & Dreamers“-Tour im Paul-Gustavus-Haus

Am Samstag, 23. November, um 20 Uhr kommt eine junge Musikerin ins Kulturcafé, die schon George Clooney zu Lobeshymnen hingerissen hat und die mit Udo Lindenberg in die Tasten haute. Dass die Frau mit ihrem verträumten Klavierspiel und ihrer glockenklaren Stimme derartige Referenzen eigentlich gar nicht mehr nötig hat, beweist sie auf ihrem im November 2019 erscheinenden zweiten Album „Fantasie & Fine Lines“.

Bei ihren Live-Shows zieht sie mit ihrer positiven Ausstrahlung und ihrer einnehmenden Stimme auch die größten Skeptiker im Handumdrehen in ihren Bann. Die Liebe zur Musik hat June Cocó schon früh entdeckt. Im Elternhaus wurden Mutters Kochtöpfe als wunderbare Instrumente entdeckt, ehe im Alter von sechs Jahren der Klavierunterricht begann. Schon damals waren Grenzen kein Thema und eigentlich nur dazu da, überwunden zu werden.

Auf ihrer aktuellen Tour kehrt die Leipzigerin nun zurück zu ihren Wurzeln. Intimer. Reduzierter. Klavier, Stimme und wenige punktierte Beats & Sounds. Nicht mehr. Mit Klarheit und Raum für Stille, aber auch mit den großen Popmomenten.

Sie spannt ein ganz eigenes Klang-Spektrum aus mitreißenden, berührenden Songs, die wie farbige Spaceshuttles zwischen Alltag und Schwerelosigkeit des Alls oszillieren. Flirrend, wie das Glitzern, das entsteht, wenn Sonnenstrahlen auf Asphalt treffen. Träumen, lieben, fühlen aber eben auch mal scheitern, aufstehen und weitermachen – das Leben in emotionalen Wellenbergen.

Zwischen gespenstischen Fantasiewelten, einem Hauch Melancholie, aber immer der Sehnsucht und Aufbruchstimmung als treibende Kraft hinter den Songs bleibt am Ende immer ein wärmendes Gefühl. Und gerade im tristesten aller Monate, dem November, ist das doch etwas, wonach sich fast jeder sehnt.

Der Einlass für das Konzert in der intimen Wohnzimmeratmosphäre des Cafés im Paul-Gustavus-Haus in der Altenburger Wallstraße 29 startet um 19 Uhr. Karten für dieses außergewöhnliche Konzerterlebnis gibt es ausschließlich am Samstag, 23. November, an der Abendkasse.

Das Paul-Gustavus-Haus in Altenburg steht seit 1980 unter Denkmalschutz. Es ist zusammen mit dem rückwärtig gelegenen Produktions-, Kontor- und Lagerräumen eines der wenigen, in dieser Geschlossenheit erhaltenen Beispiele der Kombination von Wohn- und Arbeitswelt in der Residenzstadt Altenburg um 1900. Das Paul-Gustavus-Haus ist ein Vertreter der wechselhaften Wirtschaftsgeschichte der Stadt Altenburg, insbesondere der ehemals bedeutende Wirtschaftszweig der Malzkaffeeproduktion – ursprünglich existierten mehrere Malzkaffeeproduktionsstätten in Altenburg – einerseits sowie der Nutzungsgeschichte dieser Gewerbeeinheit andererseits.

Die Mitglieder des Vereines Paul-Gustavus-Haus wollen dazu beitragen, das lange ungenutzte Gebäudeensemble der ehemaligen Malzkaffeefabrik zu erhalten, schrittweise zu renovieren und durch verschiedene Veranstaltungen zu beleben. Das Ziel besteht in der Etablierung eines soziokulturellen Stadtteilzentrums zur Quartiersbelebung und als alternative Nutzungsmöglichkeit eines erhaltenswerten Kulturdenkmals in zentraler innerstädtischer Lage. Dabei werden Schwerpunkte vor allem auf den Austausch zwischen den Generationen sowie der kulturellen Belebung gesetzt.