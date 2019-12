Jugendliche aus Altenburg in Berlin mit Ministerin Franziska Giffey (vorn Mitte).

Berlin/Altenburg. Die Sambatrommelgruppe „Como Vento“ sorgte bei der Veranstaltung in Berlin für musikalische Unterhaltung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Junge Altenburger wollen die Zukunft mitgestalten

Ausgewählte Ergebnisse des Programmes der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung „u_count“ wurden jetzt in Berlin der Bundesjugendministerin Franziska Giffey präsentiert. Auch Altenburger waren dabei.

Im Laufe des Jahres fanden bundesweit Zukunftswerkstätten und Jugendhearings statt, um herauszufinden, was Jugendliche bewegt, sich zu engagieren und was sie daran hindert. Ziel war es, gemeinsam mit den Jugendlichen Zukunftsideen zu erarbeiten. Solch eine Zukunftswerkstatt fand im Juli im Altenburger Kinder- und Jugendhaus der Johanniter in den Proberäumen der Sambatrommelgruppe „Como Vento“ statt. Circa 25 Jugendliche loteten Mitbestimmungs-, Gestaltungs- und Beteiligungsmöglichkeiten aus.

Das Ergebnis: Häufig erreichen öffentliche Informationen über freiwilliges Engagement die jungen Menschen nicht. 43 Prozent der nicht engagierten Jugendlichen wissen nicht, welche Möglichkeiten es in ihrer Region gibt, um sich zu engagieren. Sie wünschen sich mehr Informationen über Social-Media-Kanäle wie Instagram und Youtube. Außerdem wird von ihnen kritisiert, dass es zu wenig Anerkennung von Freunden, Lehrkräften und Familie gibt. Ebenso ist ihr Engagement oft nicht mit den Schul- oder Arbeitszeiten vereinbar.

Die kompletten Ergebnisse von „u_count“ werden im Januar 2020 mit Akteuren und Trägern in den Regionen diskutiert, um so Impulse für Umgestaltungen zu geben.

Die Veranstaltung in Berlin wurde von „Como Vento“ musikalisch begleitet. Danach überreichten sie Franziska Giffey (SPD), Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, ein Vorabexemplar des Mitte Dezember erscheinenden Dokumentarfilmes „Zehn Jahre Como Vento“ und berichteten über die integrative Arbeit vor Ort.