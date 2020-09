Altenburg: Junge Musiker mit selbst konzipiertem Programm

Die Musiker der Dualen Orchesterakademie Thüringen treten zu Beginn der Spielzeit 2020/21 mit einem selbst konzipierten Programm in drei Konzerten auf: am Sonntag, 13. September, um 11 Uhr, im Theaterzelt Altenburg (1. Kammerkonzert), am Sonntag, 20. September, um 11 Uhr im Volkshaus Jena und am Sonntag, 4. Oktober, um 11 Uhr im Konzertsaal des Geraer Theaters (278. Foyerkonzert).

Dabei musizieren Juliane Doiwa, Benjamin Pant (Violine), Philine Blachny, Oreto Vayá Chover (Viola), Han-Yun Cheng, Stefan Petkovic (Cello), Barnabás Fekete, Johannes Killian (Schlagzeug) und als Gast René Münch (Schlagzeuger der Jenaer Philharmonie).

Glanzvoller Abschluss

Zur Eröffnung des Konzertes erklingen Johannes Brahms‘ Allegro, ma con brio und Adagio aus dem Streichquintett G-Dur op. 111, gefolgt von Gene Koshinskis elektrisierendem II. Dance of the Drums aus „Song and Dance“ und Anders Koppels Toccata für Marimbaphon und Vibraphon. Glanzvoll schließt das Programm mit Felix Mendelssohn Bartholdys Allegro vivace assai und dem Allegro assai aus dem Streichquartett Nr. 6 f-Moll op. 80.

Das Theater Altenburg Gera und die Jenaer Philharmonie betreiben seit September 2018 die Duale Orchesterakademie Thüringen. Derzeit erhalten acht Akademisten eine Ausbildung in den Berufsfeldern Konzert- und Opernorchester sowie in den Bereichen Repertoirestudien, Kammermusik, Probespieltraining und Musikvermittlung.

www.theater-altenburg-gera.de