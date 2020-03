Wie Luzifee Neuwirth vom Friedrichgymnasium im vorigen Jahr, beteiligen sich auch 2020 wieder zahlreiche Jugendliche am Wettbewerb „Jugend rezitiert“.

Altenburg. Zuhörer sind am 10. und 11. März im Altenburger Friedrichgymnasium willkommen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Junge Rezitatoren stellen sich der Jury

Über 90 Schüler aus den Regelschulen und Gymnasien des Altenburger Landes sind für die Wettbewerbstage des Regionalausscheides Jugend rezitiert worden. Der Wettbewerb, initiiert vom Altenburger Theaterverein, erlebt bereits seine 22. Auflage. Das Thema lautet für die Klassen 5 bis 8 „Magie im Zelt- Zirkus, Zauber, Zuckerwatte“ und für die Schüler der Klassen 9 bis 12 „Jugend macht“.

Eine Fach- sowie eine Schülerjury werden die Prädikate vergeben und die Preisträger küren. Preise für die Besten in den Klassenstufen werden von der Sparkasse Altenburger Land gesponsert.

Die Besten werden im Rahmen einer Gala gemeinsam mit Preisträgern verschiedener musikalischer Wettbewerbe am 9. Mai im Theaterzelt Altenburg zu hören sein.

Zum Erleben der Wettbewerbstage sind alle Interessenten am Dienstag, 10. März, (Klassenstufen 9 bis 12) sowie für Mittwoch, 11. März, (Klassenstufen 5 bis 8) jeweils in der Zeit von 8.30 bis gegen 13 Uhr in die Aula des Friedrichgymnasiums, Geraer Straße 33, eingeladen.