-Kabarett Nörgelsäcke ist bald zurück in Gößnitz

Gößnitz. Kabarettchef Markus Tanger erklärt, was die Mitglieder in der Sommerpause machen und welche Rolle die Insel Rügen dabei spielt.

Das Gößnitzer Kabarett Nörgelsäcke befindet sich momentan in der wohlverdienten Sommerpause. Grund genug, einmal bei Kabarettchef Markus Tanger nachzufragen, was die Kabarettisten denn derzeit eigentlich machen.

1. Was machen die Kabarettisten in der Sommerpause gerade?

Richtig, in unserem Gößnitzer Theater haben wir gerade Sommerpause. Aber wir spielen bis Mitte September täglich in unserer zweiten Spielstätte, dem Kabarett Lachmöwe im Ostseebad Baabe auf der Insel Rügen. Am kommenden Wochenende sind wir mit dem Programm „Mann mit Grill sucht Frau mit Kohle“ auch noch einmal zum Sommerkabarett am Quellenhof in Garbisdorf zu erleben.

2. Sind Sie zufrieden mit der Anzahl der Besucher und Besucherinnen auf Baabe?

Na ja, in Gößnitz wäre es wohl schwieriger, im Sommer Zuschauer ins Kabarett zu locken. Deshalb spielen wir Open-Air-Veranstaltungen auf der Insel Rügen. Dort sind wir immer wieder erstaunt, wie viele Menschen aus dem Altenburger Land Urlaub an der Ostsee machen. An manchen Tagen fühlt man sich fast wie daheim. Mittlerweile haben wir auch auf Rügen ein großes Stammpublikum aus dem gesamten Bundesgebiet, so dass die Vorstellungen auch auf der Insel gut besucht sind.

3. Haben Sie Wünsche für die nahe oder ferne Zukunft?

Was hat man für Wünsche? Zum Beispiel, dass die Politiker – egal auf welcher Ebene – ein glücklicheres Händchen bei ihren Entscheidungen haben und den Sinn dahinter besser kommunizieren.

Es fragte: Kathleen Niendorf