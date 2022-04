Kabarettist besucht Schmölln

Schmölln. Anekdoten aus 20 Kabarett-Jahren werden vorgestellt. Satirische Einblicke in Politik und Alltag.

Der Kabarettist Markus Tanger von den Gößnitzer Nörgelsäcken lädt am Dienstag, 26. April, um 18.30 Uhr lädt in die Stadtbibliothek Schmölln ein. Dort wird er über sein Buch „Die Rolle(n) meines Lebens“ berichten, in dem er das Beste aus 20 Kabarett-Jahren zusammenfasst. Mit seinem satirischen Programmen über Politik und Zeitgeschehen werde er dort mit seinen Mitmenschen „nörgeln“, heißt es in der Ankündigung. Der Eintrittspreis für die Veranstaltung beträgt sieben Euro.