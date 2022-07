Kabarettistische Stadtführung in Gößnitz

Gößnitz. Manche Insider behaupten, Gößnitz sei die wildeste Stadt in Thüringen

Das Gößnitzer Kabarett Nörgelsäcke startet gemeinsam mit der Altenburger Tourismus GmbH nach vielen erfolgreichen Touren in Altenburg das Format „Kabarett zum Mitgehen“ nun auch in Gößnitz. Der Start der neuen dreistündigen Tour ist für Samstag, den 16. Juli, um 11 Uhr, am Stammhaus des Kabarett Nörgelsäcke in der Dammstraße 3 in Gößnitz geplant. Weitere Termine sind für Samstag, den 30. Juli und Samstag, den 24. September geplant, jeweils 11 bis 14 Uhr.

Jenseits aller roten Teppiche verlassen die beiden Kabarettisten Markus Tanger und Carsten Heyn ihr Kabarett-Zuhause, gehen mit Spaß auf die Straße und machen die Thüringische Kleinstadt Gößnitz damit zur großen Bühne: So begibt sich Kabarett-Oma Isolde Schulze gemeinsam mit dem Altenburger Straßenkehrer auf einen satirischen Streifzug durch ihre Stadt, von der manche Insider behaupten, sie sei die wildeste Stadt in Thüringen. Tatsächlich überrascht die Stadt an der Pleiße mit charmanten Winkeln und vielen kuriosen Begebenheiten. 1253 erstmalig erwähnt und zeitig mit Schank- und Marktrecht ausgestattet, musste sich der kleine Ort Gößnitz in seiner wechselvollen Geschichte immer wieder gegen die Städte Altenburg und Schmölln behaupten. Das hat die Bürger bis heute geprägt.

Für das leibliche Wohl ist während der Kabarett-Tour gesorgt. Kulinarisch entdecken Isolde und der Altenburger Straßenfeger mit ihren Gästen auf der dreistündigen Tour regionale Spezialitäten. Die ortsansässige Fleischerei Stötzner und die Landmanufaktur NaturWunderBar sind mit von der Partie. Im Kabarett-Stammhaus warten zum Tour-Abschluss Kaffee und Landkuchen. Wer sitzen bleiben und genießen will, dem servieren die Kabarettisten gern im Anschluss Cocktails oder ein Glas Wein.

Wer das Kabarett hautnah erleben möchte, ist bei den Touren in Altenburg und in Gößnitz, mit insgesamt jeweils nur 20 Gästen, genau richtig. In bewährter Zusammenarbeit übernimmt die Altenburger Tourismus GmbH alle organisatorischen Aspekte inklusive der Online-Buchungen. Die Karten für das Kabarett zum Mitgehen können online über www.altenburgeroriginale.de/produkt/kabarett-zum-mitgehen-in-goessnitz/ gebucht werden.

Die Karten kosten jeweils pro Person 42 Euro. Der Treffpunkt für die Touren ist in der Dammstraße 3 in Gößnitz.