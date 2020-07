Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kalbitz und Höcke nicht willkommen

Alle Fraktionen des Altenburger Stadtrats und der Oberbürgermeister unterstützen ausdrücklich jede Form eines friedlichen Zeichens gegen den für Donnerstag, 16. Juli, 18 Uhr, geplanten Auftritt der beiden als Rechtsaußen geltenden Politiker Björn Höcke und Andreas Kalbitz bei der AfD-Veranstaltung in Altenburg. Das schreiben die Fraktionen und Rathauschef André Neumann (CDU) in einer gemeinsamen Erklärung.

„Beide Politiker haben in der Vergangenheit durch öffentliche Äußerungen deutliche Zweifel daran entstehen lassen, dass sie sich der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und ihrer Werte verpflichtet fühlen. Genau diese sind aber für die politische Vertretung der Altenburger Bürgerschaft Maßstab eines jeden Handelns. Politische Vertreter wie Björn Höcke oder Andreas Kalbitz sind deshalb in Altenburg nicht willkommen“, heißt es in der Erklärung.

Kein Platz für diese Ideologie

Da sie sich als gewählte Volksvertreter vollumfänglich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland bekennen, wollen sie es nicht hinnehmen, wenn diese beiden „Antidemokraten“ demokratische Strukturen nutzen, um in populistischer und menschenverachtender Weise ihre auf Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung, Intoleranz und einer Ablehnung eben dieser Demokratie basierenden Ideologien verbreiten. Deshalb ermuntern die Volksvertreter alle demokratischen gesellschaftlichen Kräfte, am 16. Juli ab 16 Uhr auf dem Altenburger Markt friedlich für Menschlichkeit, Demokratie und Toleranz einzutreten. „Zeigen wir Björn Höcke und Andreas Kalbitz, dass ihre Ideologie in der breiten Mitte der Gesellschaft unserer Stadt keinen Platz hat, dass sie hier nicht willkommen sind“, so Stadträte und Oberbürgermeister abschließend.