In das Restaurant Kahlon in der Crimmitschauer Straße hatte die Caritas-Begegnungsstätte „Am Kiesberg 13" eingeladen hatte. Pardeep Kahlon hielt den Vortrag „Aus Indien nach Ostthüringen: Transkulturalität im Landkreis: Ein Neu-Schmöllner berichtet"

Schmölln. Seit über 20 Jahren lebt der gebürtige Inder Pardeep Kahlon bereits in Schmölln. In einem Vortrag berichtet er über kulturelle Unterschiede.

Kanada ist keine Alternative zu Schmölln

„Aus Indien nach Ostthüringen: Ein Neu-Schmöllner berichtet“ hieß der Vortrag, den Pardeep Kahlon hielt. Dabei ist er im engeren Sinne kein Neuling mehr. Bereits als Jugendlichen und studierten Pharmazeuten führte es ihn vor über 30 Jahren nach Deutschland und vor nunmehr bereits 20 Jahren ins beschauliche Schmölln. Dieses und noch vieles andere erfuhren die Gäste im Restaurant Kahlon in der Crimmitschauer Straße im Rahmen der Veranstaltung, zu der die Caritas-Begegnungsstätte „Am Kiesberg 13“ eingeladen hatte.

Pardeep Kahlon blieb in seiner humorvollen und unkomplizierten Art keiner Frage etwas schuldig. Religiöse Grunde hätten ihn letztlich dazu bewogen, den Schritt nach Europa zu wagen: Nur zwei Prozent der indischen Bevölkerung gehören der Religion der Sikh an, welcher er und seine Familie sich zuordnen. Nach seinem Gottesverständnis befragt, entgegnete er, dass sein Gott keinen Namen hat, Wahrheit und Schöpfer ist und keine Feindschaft kennt. Sein Turban ist äußeres Merkmal seines Glaubens, er benötigt etwa sechs Minuten, um diesen täglich zu binden.

Chance auf Arbeit ist wichtig für Integration

Warum er gerade in Schmölln vor über zwanzig Jahren seine Heimat gefunden hat? „Ich reiste im Jahre 2009 nach Kanada, um dort zu leben, dann bin ich nach zwei Monaten zurückgekommen“, berichtet er. Inzwischen spiele er nicht mehr mit dem Gedanken, aus der Sprottestadt wegzuziehen.

Aber obwohl er sich hier wohlfühlt, sehe er noch Verbesserungsbedarf. Wichtig für Schmölln sei nach Ansicht Kahlons etwa, mehr Wohnungen und Angebote für ältere Menschen zu schaffen. Integration heißt für ihn, dass zugewanderte Menschen von Anfang an eine Chance auf Arbeit bekommen, um nicht ausgeschlossen zu sein. Im Anschluss an die Fragerunde bewirteten Pardeep Kahlon und sein Gastro-Team die Gäste mit authentischen indischen Speisen. Ermöglicht wurde die Veranstaltung in Zusammenarbeit von Caritasverband und dem Integrativen Zentrum Futura.