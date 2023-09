Kanalstraße in Altenburg wird am 15. September freigegeben

Altenburg. Weitere Bauarbeiten in der Johann-Sebastian-Bach-Straße schließen sich an.

Über das Bauvorhaben zur Rekonstruktion der Abwasserleitung in der Rosa-Luxemburg-Straße in Altenburg, erster Bauabschnitt Pauritzer Platz und Johann-Sebastian-Bach-Straße bis Kanalstraße, informieren der Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsbetrieb Altenburg und die Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH.

Nach Abschluss der Bauleistungen, die in den letzten Wochen überwiegend innerhalb der Baugrube in der Kanalstraße stattfanden, konnten Anwohner und Interessierte einen regen Baufortschritt beobachten. Die Baugrube wurde verfüllt, die Oberfläche für den Asphalteinbau vorbereitet und am 4. September fertiggestellt. Die Verkehrsfreigabe der Kanalstraße ist für den 15. September vorgesehen.

Damit in Verbindung steht die Außerbetriebnahme und der Rückbau der Ampel an der Kreuzung Franz-Mehring-Straße/Friedrich-Ebert-Straße sowie die Aufhebung der Umleitungsstrecke (Lindenaustraße – Friedrich-Ebert-Straße – Brockhausstraße – Bahnhofstraße).

Für die nächste Bauphase wird voraussichtlich ab 18. September die Johann-Sebastian-Bach-Straße zur Einbahnstraße (befahrbar aus Richtung Gabelentzstraße). Grund hierfür sind die vorbereitenden Arbeiten im Fußweg der Johann-Sebastian-Bach-Straße am Gebäude Pauritzer Platz 4 für die Verlegung der Telekommunikationstrasse. Daran schließen sich die Arbeiten am Abwasser-Altkanal an. Aufgrund der direkten Nähe zum Gewölbe der Blauen Flut sind diese Arbeiten nur mit Kleingerät möglich.

Mit erfolgter Umverlegung der Telekommunikationstrasse und Umbindung der Hausanschlüsse am Pauritzer Platz in den neuen Abwasserkanal wird die Umverlegung der Gasleitung in der Johann-Sebastian-Bach-Straße angegangen.