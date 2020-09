Kandidaten für Seniorenbeirat in Schmölln gesucht

Schmölln. Die Mitglieder werden in einigen Wochen in Schmölln gewählt. Bewerbung ist bis 2. Oktober möglich.

In der Sitzung am 16. Juli wurde vom Schmöllner Stadtrat die Satzung für den kommunalen Seniorenbeirat beschlossen. Zum ersten Mal werden in einigen Wochen dessen Mitglieder gewählt. Gesucht werden nun Kandidaten.

Wer kann kandidieren?

Mitglieder des Seniorenbeirats müssen Bürger der Stadt und wahlberechtigt sein. Voraussetzung ist, dass keine Tatbestände vorliegen, die nach dem kommunalen Wahlrecht einen Ausschluss zur Folge hätten. Alle in Schmölln tätigen Vereine, Verbände und Vereinigungen einschließlich der in der Liga der Freien Wohlfahrtspflege vertretenen Organisationen, die die sozialen, kulturellen, gesundheitlichen, wirtschaftlichen, sportlichen und sonstigen Interessen der Senioren wahren, können einen Kandidaten benennen. Personen, die keiner dieser Organisationen angehören, können sich um eine Kandidatur bewerben.

Wahlvorschläge und Bewerbungen sind im Rathaus Schmölln, Markt 1, im Stadtratsbüro unter Angabe von Name, Vorname, Anschrift,Telefonnummer und E-Mail einzureichen oder per E-Mail an stadtratsbuero@schmoelln.de zu senden. Zudem wird um eine kurze Darstellung der Motivation zur Ausführung dieses Ehrenamtes gebeten. Die Frist zur Einreichung des Vorschlages endet am 2. Oktober.

Der Seniorenbeirat ist Ansprechpartner für Senioren, berät die Stadt in den Senioren betreffenden Fragen, erarbeitet Stellungnahmen und Empfehlungen und unterstützt den Erfahrungsaustausch zwischen den Trägern der Seniorenarbeit.

Der Schmöllner Seniorenbeirat hat ein Vorschlagsrecht für den Seniorenbeauftragten des Altenburger Landes. Der Seniorenbeirat soll die Mitwirkungsmöglichkeiten älterer Leute bei kommunalen Entscheidungen zu verbessern. Er soll dazu beitragen, persönliche Fähigkeiten und Kenntnisse, soziale Kompetenz, organisatorische Fähigkeiten, Kreativität und Ideenreichtum für das Gemeinwohl nutzbar zu machen. Gleichzeitig ist er die Interessenvertretung hilfe- und ratsuchender älterer Menschen.

Wie erfolgt die Wahl?

Die Mitglieder des Seniorenbeirats werden vom Stadtrat Schmölln für fünf Jahre gewählt. Die Wahl ist geheim. Jeder Stadtrat hat so viele Stimmen, wie Seniorenbeiratsmitglieder zu wählen sind. Er kann jedem Bewerber aber nur eine Stimme geben. Gewählt sind die Bewerber in der Reihenfolge der höchsten Stimmenzahl.