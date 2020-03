Kaum noch Rettung für den Grünberger Gasthof

„Mittlerweile ist es echt lebensgefährlich, in den Grünberger Gasthof zu gehen“, sagt der Ponitzer Bürgermeister Marcel Greunke (CDU) und deutet nach oben. Im Dach der Immobilie klafft weithin sichtbar ein riesiges Loch, das sich von Tag zu Tag weiter öffnet.

Obwohl die Eingänge zum Gasthof vernagelt sind, finden sich mehr und mehr Schlupflöcher, um in das marode Haus zu gelangen. Foto: Jana Borath

Der Schaden ist nicht ausgeblieben: Wohl ein gutes Stück des Obergeschosses ist inzwischen eingestürzt. „Zum Glück nach innen“, so Greunke. Der Gasthof verströme wegen seines desolaten Zustandes besondere Anziehungskraft: „Vor allem Kinder lockt er an wie ein Magnet.“ Inzwischen seien zwar alle Türen und Pforten fest vernagelt. Allerdings nütze das wenig, da es bereits viele andere Schlupflöcher am Haus gebe, umreißt Greunke das Problem.

Der Anblick des einst glanzvollen Ensembles im Herzen von Grünberg stimmt das Gemeindeoberhaupt traurig. „Wir geben uns so viel Mühe, unsere Ortsteile aufzuwerten. Gerade in Grünberg haben wir einiges investiert und die Einwohner engagieren sich. Eine solche Schrottimmobilie zieht dann das ganze Dorfbild runter.“ Seit Jahren bemüht sich deshalb die Kommune, das Haus anzukaufen. Die jetzigen Besitzer firmieren im fernen Nordrhein-Westfalen, um den Gasthof in Grünberg kümmern sie sich nicht. „Trotz aller Bemühungen ist es uns bis dato auch noch nicht gelungen, mit den Besitzern irgendwie ins Gespräch zu kommen, um die Immobilie anzukaufen.“

Nicht nur eines der zahlreichen Fenster im Gasthof Grünberg sind eingeschlagen. Foto: Jana Borath

Der Gasthof gehört zu einer Reihe so genannter Schrottimmobilien, denen sich die Gemeinde annehmen will. Schandflecke im Gemeindegebiet sollen so beseitigt werden. Der Plan ist, die Häuser – allesamt in einem schlechten Zustand – für einen Euro zu kaufen, um sie dann mit Hilfe von Fördergeldern abzureißen. Die Flächen sollen neu genutzt werden. Einige Male schon ging dieses Vorhaben auf. Beispielsweise für das marode Gebäude in der Meeraner Straße 7 in Ponitz. Dort dauerte es zwei Jahre, ehe die Gemeinde in den Besitz der Immobilie gelangen konnte, vor einigen Tagen wurde es abgerissen. Für einen weiteren Posten auf der Liste der Schrottimmobilien konnte die Gemeinde private Nutzer finden, die jetzt Wohnraum schaffen wollen. Auch für die alte Schule in Grünberg fand sich eine solche Lösung.

Sorgenkind indes ist die alte Mühle gleich am Schlosspark in Ponitz. „Hier ist die Situation ähnlich wie beim Gasthof Grünberg: Der Zustand der Immobilie ist schlimm, allerdings reagieren die Besitzer auf nichts“, fasst Greunke den Ist-Stand zusammen. Und der Gemeinde selbst sind die Hände gebunden: „Uns fehlt einfach die rechtliche Grundlage, um durchgreifen zu können, ehe etwas passiert.“ Was vor allem fehle, sei ein Instrument, mit dem die Kommune in Eigentum einer solchen Immobilie kommen könnte, um handeln zu können.

Für den Gasthof Grünberg sieht Greunke inzwischen keine Chancen mehr, ihn zu erhalten. es gebe kaum noch Rettung. „Die Lösung müsste kurzfristig gefunden werden, und das ist nicht in Sicht.“ Selbst wenn ein Ankauf durch die Gemeinde bald gelänge, brauche es außerdem ein tragfähiges Nutzungskonzept und vor allem Geld, die Immobilie wieder herzurichten. „Für uns als Gemeinde ist das einige Nummern zu groß“, so der Bürgermeister. Greunke ist sich sicher: „Wenn hier eines Tages die Abrissbagger anrollen, wird das ein ganz trauriger Tag für das Dorf und die gesamte Gemeinde.“