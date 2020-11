Kein Lernen im Hotel möglich

Nöbdenitz. Derzeit reagieren Schulen unterschiedlich auf die steigenden Coronazahlen. Jüngst wurde vom deutschen Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vorgeschlagen, den Unterricht in Hotels oder Gaststätten auszulagern.

Haben Sie nach den Herbstferien strengere Hygienemaßnahmen umgesetzt?

Wir haben nach den Ferien noch akribischer darauf geachtet, dass die Hygieneregeln beachtet werden. Seit den Herbstferien wird auch öfter gelüftet. Pro Raum müssen jetzt zwei Fenster geöffnet sein. Zudem sollte auch ein Durchzug der Räume ermöglicht werden.

Wie ist die derzeitige Lage an Ihrer Schule?

Wir haben zurzeit keine Coronafälle und wir hoffen, dass das auch lange so bleibt. Wir bekommen von den Eltern ganz viel Verständnis, dass wir vorbeugend agieren können. So sollten vergangene Woche die Geschwisterkinder von Kindergartenkindern, die in Quarantäne waren, zu Hause bleiben. Wir haben uns dafür entschieden, dass diese Schüler ihre Schulaufgaben auch besser von zu Hause aus bearbeiten. Das betraf insgesamt zehn Schüler in der vergangenen Woche, die aber diese Woche wieder in die Schule kommen konnten.

Was halten Sie von dem Vorschlag des deutschen Wirtschaftsministers Peter Altmaier, den Unterricht zusätzlich in Hotels oder Gaststätten auszulagern?

Wenn wir das Personal hätten, könnte vielleicht auch in einem Hotel oder in einer Gaststätte Unterricht gegeben werden. Doch das Personalproblem bleibt nach wie vor bestehen. Jede Entscheidung muss aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Hier auf dem Land sind die Pendelwege zwischen möglichen Einrichtungen viel zu lang. Die Idee bietet sich vielleicht in Großstädten wie Berlin an.