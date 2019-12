In der Neuen Scheune in Posterstein fand am Sonntag eine Adventsfeier statt, die von Posaunenbläserchor Thonhausen musikalisch umrahmt wurde.

Posterstein. Kirchgemeinde will an der Tradition festhalten und plant sogar eine Erweiterung im kommenden Jahr.

Kein Platz unbesetzt bei Adventsfeier in Posterstein

Die Neue Scheune in Posterstein war am Sonntag zur Adventsfeier bis auf den letzten Platz gefüllt.

Gestartet wurde mit einem festlichen Gottesdienst mit den Pfarrern Dietmar Wiegand aus Weißbach und Jörg Dittmar aus Thonhausen. Musikalisch wurde er ausgestaltet vom Posaunenbläserchor Thonhausen unter Leitung von Brigitte Hahn. Sie begleitete auch den Gesang der vielen Gäste am Piano.

Gäste wünschen sich Erweiterung des Adventsmarktes

Anschließend gab es in der festlich eingedeckten Neuen Scheune Kaffee und Stollen sowie Plätzchen, die am 27. November ungefähr 30 Jugendliche gemeinsam mit Frauen aus dem Projekt „Mehrgenerationen-Kochen“ gebacken haben.

Nachdem sich alle gestärkt und schon viele Gedanken ausgetauscht hatten, wurden in zwei Blöcken unter musikalischer Begleitung von Pfarrer Dietmar Wiegand Advents- und Weihnachtslieder gesungen. Dazwischen gab es Rätselnüsse zu knacken und berührende Geschichten zu hören. Auch der Adventsbasar erhielt reichlich Zuspruch.

Die Gäste brachten zum Ausdruck, dass dies eine wundervolle und besinnliche Adventsfeier war, die bereits ihre zehnte Auflage erlebte. Der Wunsch wurde geäußert, dass unbedingt an dieser Tradition festgehalten werden soll. Und so soll es sein: Auch im kommenden Jahren ist am 3. Advent wieder eine Feier in Postersteins Neuer Scheune vorgesehen, heißt es von der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Nöbdenitz als Organisator. Die Wünsche hinsichtlich Erweiterung des Adventsmarktes will man umzusetzen versuchen.