Keine Kita-Gebühren im Januar für Kitas in Schmölln und Rolika

Eltern, die keinen Anspruch auf Notbetreuung ihrer Kindergartenkinder haben, müssen im Januar keine Betreuungsgebühr zahlen. Dies teilte Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) am Donnerstag auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Corona-Blog: Cyber-Angriff auf Impfportal – Infektionen ebben in Thüringen nicht ab

Die Regelung gilt für alle Kindergärten in Trägerschaft der Stadt Schmölln sowie für den Kindergarten in Rolika. Hintergrund ist die Tatsache, dass die Landesregierung Thüringen in Aussicht gestellt hat, diese Einnahmeausfälle, die der Kommune dadurch entstehen, auszugleichen.