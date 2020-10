Nitzschka. Appetit auf Torte? Dann ist freitags, samstags und sonntags die Tischlerei Ebert in Nitzschka die richtige Adresse. Vor einer Woche öffnete dort das Holz-Café, mit dem sich Petra Ebert einen Traum erfüllt.

Die 59-Jährige ist gelernte Konditorin und arbeitete 13 Jahre lang in ihrem Beruf, bevor ihr Mann Michael sich nach der Wiedervereinigung mit der Möbel-Tischlerei selbstständig machte. Beruflich hängte Petra Ebert dafür Schlagbesen und Rührlöffel an den Nagel. Bis jetzt.

Holz ist zwar inzwischen auch ihre Sache: „Das passt schon.“ Doch vom Backen kam sie all die Jahre nicht los. „Für mich ist das Entspannung“, sagt sie. Und: „Nach all den Jahren als Frau der tausend kleinen Dinge im Familienunternehmen wollte ich jetzt mal so richtig Meins machen.“

„Bei mir muss ein Kuchenteller immer voll sein“

Das tut sie in dem einstigen Ausstellungsraum für Küchen in der Tischlerei. Die Voraussetzung für die Umnutzung zum Café sind ideal mit der offenen Küche, zwei Wasseranschlüssen, dem großzügigen Herd und vor allem mit ganz viel Platz für Tische, Stühle, Anrichten und Sofas aus Omas Zeiten. Denn Petra Ebert mag es gemütlich fürs Kaffeetrinken, und diese Atmosphäre will sie ihren Gästen bieten.

Altes Geschirr und aufgearbeitete Möbel sorgen für Gemütlichkeit und Atmosphäre im Holz-Café. Foto: Jana Borath

Ehemann Michael und die drei Kinder Mario, Cindy und Katharina unterstützen sie, damit ihr Traum vom eigenen kleinen Café in Erfüllung geht. Sie halfen beim Umbau und der Einrichtung der Etage, bei der Auswahl von Geschirr, Möbeln, bei der Werbung und vielen anderen kleinen Dingen, die erledigt werden mussten. Unter anderem wählten sie Tortenrezepte aus, die natürlich alle ausprobiert wurden. „Meine Familie wurde immer emsiger“, blickt Petra Ebert auf die vergangenen Monate zurück, in denen sie alle gemeinsam das Konzept fürs Holz-Café auf die Beine stellten.

Dass das aufgeht, lässt die Eröffnung am letzten September-Wochenende vermuten: „Wir wurden regelrecht überrannt“, blickt die 59-Jährige zurück. „Aber alles war entspannt“, ist sie froh. Auch darüber, dass es den zahlreichen Gästen schmeckte. Denn übrig blieb nichts.

Zur Zeit im Angebot sind Apfel-Met-Kuchen, mit Schwarzwälder Kirsch ein Tortenklassiker, eine Quark-Sahne-Torte mit Waldfrüchten sowie Windbeutel. Der Renner ist indes die Himmelstochter, eine Baiser-Sahne-Frucht-Torte. „Wirklich lecker“, schwärmt Konditorin Ebert, eine bekennende Tortenliebhaberin.

„Bei mir muss ein Kuchenteller immer voll sein“, sagt sie und lacht. Weshalb sich auf dem Porzellan im Holz-Café neben Sahnig-Leckerem auch immer ein Pfefferminzblatt, Früchte oder kleine Blüten finden. „Keine nackten Teller. Ein bisschen Farbrausch muss schon sein“, erklärt Petra Ebert. „Schließlich soll schon der Anblick ein Erlebnis sein.“

Donnerstag immer Backtag für die Tortenböden. Foto: Jana Borath

Ihre Arbeit im Familienunternehmen bleibt mit dem Holz-Café aber nicht liegen. „Drei Tage Café, zwei Tage Tischlerei, zwei Tage frei“, zählt sie die Aufteilung ihrer Sieben-Tage-Woche auf. Als stressig empfindet sie das kaum. Zumal sie einen guten Ausgleich hat: ganz ruhiges Westernreiten. „Ehrlich – ich bin total glücklich. Alles ist so, wie ich es mir vorgestellt habe.“