Keine Sache der Definition

Schlangestehen für einen Blick ins Hühnerei – die Mädchen und Jungen der Grundschule Großstechau und des benachbarten Kindergartens nehmen für dieses eindrucksvolle Erlebnis gern in bisschen Warten in Kauf. Sogar Erzieherinnen, Hortnerinnen und Lehrerinnen fiebern in Großstechau aktuell der baldigen Kükenzeit dort entgegen.

Denn seit Anfang März wachen alle gemeinsam über die Hühnereier, die die Mitglieder des Kleintierzüchtervereines (KTZV) Löbichau und Umgebung spendierten. 21 Tage werden die Eier in Motorbrüter und Inkubator bewegt und gleichmäßig gewärmt, damit in knapp zwei Wochen flauschige Küken schlüpfen. Das Projekt haben die KTZV-Mitglieder um Vereinschef Erich Zapp initiiert und es ist im Bildungshaus Großstechau – es vereint Hort, Grundschule und Kindergarten unter einem Dach – schon jetzt der Hit. Und ein lehrreicher dazu. Das beweisen ein Blick in die akribisch geführten Brutprotokolle der Kinder und die tägliche Schar Neugieriger, die das Brutzimmer in der Grundschule besuchen.

Es ist schön, das zu erleben. Und es lässt zugleich erahnen, was in dem Dorf fehlen würde, wenn es die kleine Grundschule Großstechau nicht mehr gäbe: Gemeinschaft, Nähe zwischen Groß und Klein sowie ausreichend Raum, gemeinsam zu lernen und Besonderes zu entdecken. Die Existenzberechtigung einer Schule lässt sich eben nicht an nackten Zahlen festmachen. Sie definiert sich über Inhalte und Werte sowie über die Art, wie all das vermittelt wird.