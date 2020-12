Der Sturm in der Nacht auf Montag hat im Altenburger Land keine nennenswerten Schäden verursacht. Es sei nichts Relevantes vorgefallen, was eine Alarmierung der Feuerwehr notwendig gemacht hätte, so Kreisbrandinspektor Uwe Engert. So war noch nicht einmal eine Unwetterwarnung ausgegeben. Die maximale Windgeschwindigkeit wurde bei Altenburg gegen 0.30 Uhr mit etwa 37 Kilometern pro Stunde gemessen.