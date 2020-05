Uwe Dombrowsky in der Sonderschau „Komödianten – Grenzgänger in allen Zeiten“.

Engertsdorf. Die Ausstellung „Komödianten - Grenzgänger in allen Zeiten“ lädt ab sofort in den Komödiantenhof Engertsdorf.

Keine tanzenden Marionetten in Engertsdorf

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine tanzenden Marionetten in Engertsdorf

Die Türen des Komödiantenhofes in Engertsdorf können sich ein Stück weit öffnen. „Wir dürfen zwar nicht auftreten, aber besuchen darf man uns“, sagt Uwe Dombrowsky, Geschäftsführer des Fördervereines Mitteldeutsches Wandermarionettentheater.

Die Marionetten hängen nach wie vor leblos an den Fäden, aber am Wochenende öffnet die Sonderausstellung „Komödianten – Grenzgänger in allen Zeiten“.

In siebter Generation am Werk

Die Ausstellung gewährt in einem Rundgang Einblicke in die Geschichte der Komödiantenfamilie Kressig-Dombrowsky, die sich seit sieben Generationen unter anderem den Marionetten widmet. Die Kressigs, einst Seilartisten, dann Zirkusleute und seit 1900 als Marionettenspieler im Wohnwagen von Ort zu Ort unterwegs, haben laut eigener Aussage viel erlebt und auch durchgemacht.

Doch Kriege, Weltwirtschaftskrise, Seuchen und politische Probleme hätten sie immer wieder überstanden. Darüber erzählt ein Teil der Ausstellung.

Rundgang soll Abstand gewährleisten

Ebenso sind alte Marionetten und eine historische Theaterbühne aus 1917 anzuschauen. Im Außengelände sind die Wohnwagen zu sehen, in denen die Komödianten noch vor wenigen Jahren lebten.

Die Ausstellung ist am kommenden Samstag und Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr, geöffnet. Der Besuch der Ausstellung ist als Rundgang konzipiert, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können. Deshalb werden alle Besucher gebeten, ihren persönlichen Mundschutz mitzubringen.

Die Ausstellung soll immer samstags und sonntags geöffnet werden